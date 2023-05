"Queixa contra Neres é lamentável e uma anedota, o FC Porto tem mau perder"

José Manuel Antunes, que foi vice-presidente do Benfica, não concorda com a queixa que o FC Porto vai apresentar pela provocação de Neres a Otávio. E considera que aconteceu pior na época passada, nos festejos do título portista.

O FC Porto vai mesmo apresentar uma queixa contra David Neres na sequência de dois episódios que envolveram o brasileiro nas celebrações do título conquistado pelo Benfica, no fim de semana. E José Manuel Antunes, antigo vice-presidente do Benfica, considera que que a queixa "não vai dar em nada" e é "absolutamente ridícula".

"Todos sabem quem ofende e tem isso como maneira de ser e de estar. É o FC Porto. São décadas assim, não é recente. É caricato e não vai dar em nada. Nem sequer foi ofensivo como no ano passado, quando ofenderam a honra das mães dos benfiquistas e de jogadores da seleção. É lamentável e uma anedota", afirmou, em declarações à Rádio Renascença.

"O FC Porto, como clube, tem mau perder. Todos sabem a azia do Sérgio Conceição, tem maus fígados nestes momentos. É outra coisa que é ridículo. O Benfica fez mais pontos, sofreu menos golos, marcou mais e liderou isolado 31 das 34 jornadas. Não há mérito nisto? Claro que há. É a azia. O Benfica ganhou seis títulos nos últimos dez anos, o dobro do Porto. É isso que provoca estas reações ridículas de mau perdedor", acrescentou José Manuel Antunes, a Bola Branca.