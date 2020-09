Que Rúben Dias chega ao Manchester City? Os números e os factos

No Manchester City, treinado pelo espanhol Pep Guardiola, dois jogadores internacionais portugueses, o defesa João Cancelo e o avançado Bernardo Silva, ambos com passado na formação encarnada.

Rúben Dias já tinha deixado entender no sábado que estaria de saída do Benfica, quando comentou o jogo com o Moreirense e o golo marcado no triunfo encarnado por 2-0: "Era um jogo muito especial para mim e conseguir fazer um golo neste jogo é ainda mais especial. É um momento especial e acredito que todas as pessoas já perceberam porquê",

O defesa central, de 23 anos, formado nas camadas jovens do Benfica, vai encontrar no Manchester City, treinado pelo espanhol Pep Guardiola, dois jogadores internacionais portugueses, o defesa João Cancelo e o avançado Bernardo Silva, ambos com passado na formação encarnada.

No Benfica, o único clube profissional que representou, Rúben Dias disputou 137 jogos e marcou 12 golos, tendo-se sagrado campeão nacional na época 2018/19 e conquistado a Supertaça portuguesa em 2019.

Na seleção portuguesa, pela qual tem 19 internacionalizações, ainda sem qualquer golo marcado, conquistou a Liga das Nações em 2018.