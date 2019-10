Ex-guarda-redes garante que já não tem qualquer ligação ao clube que o projetou em Portugal. Desempenha agora funções na SAD do Alverca, adversário do Sporting na Taça de Portugal.

Representante e gestor dos interesses do milionário Ricardo Vicintin no Alverca, via SAD, o brasileiro Artur Moraes nega qualquer ligação oficial ao Benfica, clube em que alinhou durante quatro temporadas. "O que existe entre o Alverca e o Benfica é uma amizade muito grande com todas as pessoas que estão dentro do Benfica", começa por comentar o brasileiro que, em Portugal, atuou também no Braga e no Aves.

"Que fique bem claro que o Artur, guarda-redes do Benfica, é passado. Isso é história que eu não quero - e acho que ninguém quer - apagar, mas hoje quem está sentado nesta cadeira é o Artur dirigente, que defende a todo o preço os interesses do Alverca. Existe uma história, uma amizade e um carinho muito grande do Artur, ex-guarda-redes do Benfica, mas a partir do momento em que eu visto este símbolo, sou o Artur que só defende os interesses do Alverca", prossegue.

Apesar disso, há uma parceria oficial entre as águias e o clube ribatejano, assinada recentemente entre Luís Filipe Vieira e Fernando Orge. Um acordo que "visa estreitar a relação entre as estruturas do futebol de formação dos dois clubes no futuro, potenciando, entre outros fatores, o intercâmbio de jovens atletas, a partilha de conhecimentos ou a realização de jogos treino e preparação", conforme esclareceu o clube encarnado.

Já na passada quarta-feira, ao abrigo desta parceria, as duas equipas efetuaram um jogo particular no Caixa Futebol Campus, à porta fechada. Por 2-0, os encarnados venceram um conjunto que sofreu a última derrota em jogos oficiais a 24 de março. E desde então disputou 16 partidas.

O Alverca, recorde-se, recebe o Sporting na quinta-feira, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. A partida tem início às 20h45.