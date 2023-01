Quatro jogadores na porta de saída do Benfica até ao fecho do mercado

Lucas Veríssimo e Morato são, de momento, os competidores diretos de António Silva e de Otamendi no eixo defensivo. Também Gil Dias e Paulo Bernardo, com utilização residual, deverão partir.

João Victor e John Brooks estão na lista de excedentários do atual plantel encarnado e a respetiva colocação, de um ou de ambos, é uma das prioridades da SAD encarnada para os poucos dias que ainda restam para que a porta do mercado de inverno se feche até ao próximo verão.

Tanto o brasileiro, que chegou esta época do Corinthians, como o internacional norte-americano, que assinou por uma época após ter terminado contrato com o Wolfsburgo, estão barrados no acesso ao onze de Roger Schmidt e aguardam por alternativas de carreira.

O jogo frente ao Santa Clara foi significativo no que são as prioridades do técnico alemão nesta fase para o eixo defensivo. Com António Silva indiscutível no onze e Morato a aparecer como o substituto direto de Otamendi, castigado nessa partida, restava saber quem iria para o banco. Lucas Veríssimo, totalmente recuperado de lesão grave, foi o eleito e tem tudo para continuar a ser aposta fiável no plantel em vez de sair. Aí, João Victor e Brooks ficam claramente na berlinda, eles que somam residuais minutos em 2022/23: o canarinho 144", o americano 234". Com contrato até 2027, o cenário para Victor deve passar por um empréstimo.

Na linha de partida para sair estão ainda Gil Dias e Paulo Bernardo. O ala jogou 12" e o médio 14", sinal de que só podem ganhar com uma mudança de ares.