Quatro ausências no treino do Benfica, que já contou com Rodrigo Pinho e Jota

O Benfica defronta o PSV na quarta-feira e hoje treinou com 31 jogadores. Vertonghen, Ferro, Seferovic e Darwin não estão disponíveis, Rodrigo Pinho e Jota marcaram presença.

O Benfica realizou, na manhã desta terça-feira, um treino de preparação para o encontro com o PSV, relativo à primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. Jorge Jesus contou com 31 jogadores.

De fora ficaram Vertonghen, Ferro, Seferovic e Darwin. Em sentido oposto, Rodrigo Pinho e Jota, que tinham ficado no ginásio antes do jogo com o Spartak, marcaram presença, bem como Ferreira, Tomás Araújo e Paulo Bernardo, que estiveram ao serviço da equipa B encarnada.

O encontro com o PSV está agendado para as 20h00 de amanhã.