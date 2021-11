Quarteto de luxo assiste ao Benfica-Braga

Antigos jogadores do Benfica marcam presença no Estádio da Luz.

O embate entre Benfica e Braga, a contar para a 11ª jornada da Liga Bwin, teve espectadores especiais para o emblema encarnado.

João Félix, agora jogador do Atlético de Madrid, e Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, trio do Manchester City, marcaram presença nos camarotes do Estádio da Luz para assistirem ao duelo do antigo clube frente ao emblema minhoto.

De recordar que a esta jornada se segue uma paragem para os compromissos das seleções nacionais.