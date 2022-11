"Quando perdermos, saberemos gerir a situação. O desafio é manter este nível"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, fez um balanço da temporada e traçou metas para o futuro, em entrevista concedida na Suíça, à margem do 22.º Fórum de Treinadores de Elite da UEFA

Reação à primeira derrota não preocupa: "Essa não é a minha forma de pensar... Claro que algum dia perderemos um jogo, não somos invencíveis, faz parte do futebol. Procuramos olhar apenas para o jogo seguinte, esta é a nossa abordagem. Pensar num jogo e focarmo-nos nele, em vez de olhar mais para a frente. Se estivermos completamente concentrados num jogo, será sempre possível vencê-lo. Começa zero a zero e temos 90 minutos para sermos a melhor equipa, criarmos mais oportunidades de golo e defendermos muito bem. Fazendo isso, temos sempre possibilidades de ganhar. Construir uma série com muitas vitórias e sem derrotas, a este nível, parece-nos ser uma coisa muito difícil quando olhamos para trás, mas nós pensamos jogo a jogo, e em cada jogo podemos vencer. Esta é a nossa forma de estar. Um dia, quando perdermos, também saberemos gerir a situação."

Balanço: "Para ser honesto, ainda não alcançámos nada. O que alcançámos, até aqui, foi chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões e depois o apuramento para os oitavos de final. Algo que é fruto do nosso trabalho, assim como ainda estarmos a disputar todas as competições. Na minha opinião, conseguimos jogar bom futebol, consistente, no último mês, sendo algo que nos traz confiança. O início no Benfica também foi ótimo. Senti-me bem-vindo, os jogadores foram de grande entrega logo desde a pré-época, com muita intensidade nos treinos e conseguimos fazer uma equipa com o nosso estilo de jogo. Começámos a focar-nos jogo a jogo, entrámos num bom momento e as coisas hoje estão como estão. O desafio agora é manter este nível, continuar a trabalhar no duro e nunca perder o foco. É preciso também recordarmos o que fizemos para estar neste nível. Temos de mostrar isso e, se tudo correr bem, podemos realmente alcançar algo importante no final da época."