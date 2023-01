Declarações de Andreas Schjelderup à BTV após ser oficializado como reforço do Benfica. O extremo norueguês, de 18 anos, jogava no Nordsjaelland.

Porque escolheu o Benfica? "Quando soube que o Benfica estava interessado em mim foi um dos melhores dias da minha vida. O meu único pensamento era que queria vir para cá e jogar por este grande clube, com adeptos fantásticos."

Primeiro pensamento quando soube do interesse? "Lembro-me de quando o meu pai me falou do interesse do Benfica fiquei com a cabeça nas nuvens, mas tentei manter a calma e não ter demasiadas expectativas, mas agora que já estou cá, fico mais tranquilo. Cheguei a um dos melhores clubes do Mundo. É um sentimento fantástico."

O que sabe do clube? "Todos conhecem o grande historial do clube, tudo o que conquistou no campeonato e na Europa, a história de Eusébio e muitos outros grandes jogadores."

Ambições no clube? "Quero ser um jogador importante para o clube. Quero evoluir aqui, conhecer o clube, Lisboa e os adeptos. Quero fazer parte da família benfiquista. Estou muito entusiasmado."

Como se descreve e o que esperar de si? "Sou um jovem jogador ambicioso, quero dar o melhor pelo clube, ganhar títulos pelo Benfica. O objetivo é ganhar e estou entusiasmado."