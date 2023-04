"Quando era pequenino o meu grande ídolo era o Maniche", assume alvo do Benfica

Santiago Giménez, avançado do Feyenoord que está na órbita do Benfica, revelou que o seu ídolo de infância era o médio internacional português Maniche. No México gostava de Bofo Bautista.

Santiago Giménez tinha como ídolo Maniche, médio que representou Benfica, FC Porto e Sporting na carreira, além de ter sido uma peça importante na Seleção portuguesa. O avançado do Feyenoord, de 22 anos, revelou ainda que também admirava Adolfo "Bofo" Bautista, antigo avançado mexicano.

"Quando era pequenino o meu grande ídolo era o Maniche. Só os que sabem de futebol o conhecem. O meu ídolo na liga mexicana era Bofo Bautista, gostava muito dele e graças ao meu pai tive muitas camisolas dele autografadas", explicou num direto do Instagram o jogador mexicano, filho de Christian "Chaco" Giménez, uma figura da Liga mexicana.

Maniche também passou por Alverca, Dínamo Kiev, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter e Colónia.

De referir Santiago Giménez está na mira do Benfica. Esta época soma 20 golos e duas assistências em 41 jogos pela equipa dos Países Baixos.