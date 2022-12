"Quando Enzo terminar o Mundial, que pense no melhor para ele e o Benfica"

Enzo Pérez, ex-colega de Enzo Fernández, está em contacto com o médio que está no Mundial do Catar e quer que se foque no jogo com a Croácia de terça-feira

Enzo Pérez foi colega de Enzo Fernández no River Plate e no regresso aos trabalhos do emblema de Buenos Aires deu uma conferência de Imprensa na qual um dos temas abordados foi o do futuro do médio do Benfica.

"Primeiro que o Enzo esteja focado na seleção e no jogo de amanhã. Mas depois quando terminar o Mundial, pensará no melhor para ele e para o clube onde está. Não tenho dúvidas que, pelas suas qualidades, e porque o conheço bem e porque estamos em contacto, sei muito bem que está a fazer as coisas bem. Vá para onde for, que o faça bem. Quando foi para o Benfica não lhe custou a adaptação. Fixou-se muito rapidamente ao que queria a equipa e o técnico. Se decide mudar de Liga, obviamente que tudo demora o seu tempo, mas esperemos que adaptação seja a menor possível e que ele continue a crescer como jogador", afirmou Enzo Pérez, médio que também passou pelos encarnados.

"Falei com o Enzo e o Julián [Álvarez], quando saiu a lista definitiva para o Mundial, mandei-lhes uma mensagem e falámos. Para felicitá-los e para desfrutarem. Estar num Mundial é algo importante, para eles e para a família, é único. Não vou falar das suas qualidades, porque estão à vista e estão a trabalhar bem. E o bom de ambos é que não se ficaram onde estavam e tiveram uma explosão muito grande. É muito meritório deles, porque em nenhum momento relaxaram. O teto deles continua a subir. O crescimento foi contínuo e que continuem assim", concluiu.