Qualificação do Benfica tem sido hábito, mas histórico com o Ajax não é bom

Com este formato, águias ultrapassaram "oitavos" da Champions três vezes em quatro.

Quebrada a ausência de uma época após falhar o acesso à Champions em 2020/21, o Benfica conseguiu voltar a superar a fase de grupos, algo que não conseguia desde 2016/17. Agora sob o comando de Nélson Veríssimo, as águias procuram outra marca e alcançar os quartos de final, que não atingem desde a época anterior, na estreia de Rui Vitória na Luz.

Desde que a competição assumiu o atual formato, o Benfica apenas por quatro ocasiões logrou superar a fase de grupos, mas tem tido por hábito assegurar a qualificação para os "quartos". Isto porque em três bateu os adversários - Liverpool em 2005/06, com Ronald Koeman , Zenit em 2011/12, com Jorge Jesus, e de novo Zenit em 2015/16, com Rui Vitória -, ficando pelo caminho apenas em 2016/17, sendo eliminado pelo Dortmund.

Para atingir a fase seguinte da competição, o Benfica precisa, contudo, de contrariar o histórico ante o Ajax. Isto porque as águias apenas venceram uma vez os lanceiros, em 1968/69, por 3-1, mas ficaram pelo caminho sempre que se depararam com os neerlandeses. Precisamente em 1968/69 (nos "quartos"), em 1971/72 (nas meias-finais) e ainda em 2018/19 (na fase de grupos), sempre na principal prova da UEFA.

O Benfica venceu 11 das 27 partidas com equipas dos Países Baixos, sendo o Ajax o grande carrasco: infligiu quatro das seis derrotas sofridas pelo clube da Luz nas provas europeias.