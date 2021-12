Jorge Jesus resiste à pressão e tem a confiança de Rui Costa apesar de contestado pelos adeptos. Qualificação vale encaixe recorde de 54,3 milhões de euros.

A vitória sobre o Dínamo Kiev valeu, fruto do percalço do Barcelona com o Bayern, a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões e deu também fôlego a um Jorge Jesus muito pressionado na Luz após o desaire com o Sporting, na partida anterior.