Qualidades de João Víctor elogiadas: "Vai buscar os avançados em velocidade"

João Víctor, à direita, num duelo com Salvio, do Boca Juniors

A O JOGO, Sylvinho, ex-treinador do central no Corinthians, vê velocidade e cabeceamento como forças do reforço das águias.

João Víctor tem chegada prevista ao Benfica ainda antes da partida das águias para o estágio em Inglaterra, na próxima sexta-feira, após ajudar o Corinthians na visita ao Boca Juniors na Libertadores.

O triunfo das águias na corrida com o FC Porto pelo defesa-central de 23 anos (os encarnados pagam 10,5 M€ por 75% do passe do jogador, mais 10% da mais valia de uma venda futura segundo apurámos), após viagem-relâmpago ao Brasil do diretor-desportivo, Rui Pedro Braz, permite a Roger Schmidt contar com mais uma opção para o eixo defensivo dos encarnados.