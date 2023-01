Qual a posição de Gonçalo Guedes? Roger Schmidt explica

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Santa Clara (18h00), referente à 17ª jornada da Liga Bwin

Gonçalo Guedes pode jogar nos Açores? "A decisão vou tomá-la depois do treino. Ele está em boa forma e pronto para jogar."

Posição de Gonçalo Guedes: "Ele pode jogar, no nosso sistema, atrás do avançado, número 10. Já jogou várias vezes nessa posição. É flexível e polivalente. Estamos a contar com ele para vários papéis."

Draxler é cada vez menos opção? "A decisão não depende só de mim. Depende também da resposta da equipa e dos jogadores, dos sinais que derem, da motivação que têm. É isso que queremos: mais opções, mais qualidade. Vamos ter muitos jogos, não será problema escolher."