"Quais os valores de intermediação pagos pelo Benfica por Rúben Dias e Otamendi?"

Movimento Servir o Benfica questiona venda do jovem português e contratação do argentino ex-FC Porto.

O Movimento Servir o Benfica, encabeçado por Francisco Benítez na corrida à presidência do clube da Luz, lançou esta segunda-feira uma série de questões sobre o negócio da venda de Rúben Dias ao Manchester City e consequente contratação de Nicolás Otamendi.

"Quais os valores de intermediação do negócio pagos pela Sport Lisboa e Benfica, SAD tanto na venda do atleta Rúben Dias como na aquisição do passe de Otamendi? Quais os prazos de pagamento envolvidos nesta dupla transação? Qual será o impacto desta troca de jogadores na massa salarial da SAD?", questiona o movimento na sua página do Facebook, recordando também a cláusula de 100 milhões de euros de Rúben Dias.

"Ao atleta Rúben Dias, formado no Benfica, capitão das diversas equipas encarnadas por onde passou, desejamos as maiores felicidades e que um dia possa regressar ao clube do seu coração: o Benfica. Para nós, a sua venda é motivo não de regozijo, mas sim de tristeza por termos que vender os nossos dedos, os formados no Seixal, para adquirir anéis muitas vezes já com pouco brilho e com um passado desportivo pouco condizente com os valores do Benfica", remata o Movimento Servir o Benfica.