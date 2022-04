Érick Gutiérrez, médio do PSV, assume que o técnico germânico, noticiado sucessor de Nélson Veríssimo e em final de contrato com o clube dos Países Baixos, "tem outro projeto em mão"

A saída de Roger Schmidt do PSV Eindhoven no final da época é interpretada como certa no balneário neerlandês. Érick Gutiérrez, confrontado com notícias que dão conta de que o técnico alemão é desejado pelo Benfica para 2022/23, revela que este "decidiu ir embora" e pede, por isso, para que o timoneiro o leve consigo.

"Claro que vou sentir faltar dele. Agora que decidiu ir embora será um duro golpe. Gostaria que ele continuasse na próxima época. Espero que ele me leve para onde for. Diz-se que irá para o Benfica, mas, até agora, ninguém nos confirmou nada", explicou o médio mexicano, de 26 anos, em declarações à "BolaVip México".

Érick Gutiérrez, a quem ainda resta um ano de contrato com o PSV Eindhoven, assume acreditar que Roger Schmidt, associado à sucessão de Nélson Veríssimo no comando das águias, "tenha outro projeto em mão" para a carreira.

Ainda assim, o técnico alemão, negou, há poucos dias, ter um entendimento com o Benfica para se tornar treinador encarnado a partir da próxima temporada. "Não há nada para anunciar. Neste momento, não vou falar sobre isso", respondeu Schmidt.

Por sua vez, o Benfica esclareceu, face às notícias veiculadas pela Imprensa alemã de que o treinador do PSV Eindhoven estaria já vinculado ao clube da Luz, "que não tem contrato assinado com nenhum [novo] treinador para a próxima época".

O contrato de Roger Schmidt com o PSV Eindhoven termina no final desta época.