PSV quer saber planos de Gotze para o futuro e já vai procurando alternativas

Perante as notícias da possível ida para o Benfica, com Roger Schmidt, ou Milan, o clube neerlandês vai questionar o atleta.

O PSV tem seguido com alguma apreensão as notícias que dão como muito provável a saída de Gotze nesta janela de mercado e, segundo alguma Imprensa neerlandesa, os responsáveis do clube de Eindhoven vão exigir nos próximos dias que o médio alemão esclareça quais são as suas ideias para o futuro próximo.

Com contrato até 2024 mas uma cláusula de rescisão de quatro milhões de euros, Gotze é um dos jogadores que Roger Schmidt gostaria de levar para o Benfica, algo já transmitido ao elenco de Rui Costa. No entanto, as águias não estão sós nesta corrida dado que o campeão italiano, o Milan, também já foi apresentado como um pretendente de peso.

De acordo com as informações existentes, há vários outros clubes com interesse em Gotze e o PSV, por uma questão de planeamento da próxima época, vai exigir ao médio que diga se quer ou não ficar. O emblema dos Países Baixos terá o desejo de manter Gotze nas suas fileiras, ele que na temporada agora a terminar apontou 12 golos e fez 11 assistências nas 52 partidas em que alinhou.

Nas vésperas de fazer 30 anos - aniversário que celebra amanhã - Gotze não esclareceu ainda se deseja ou não seguir Schmidt ou, até, se irá procurar uma mudança de clube. Neste contexto, e mesmo sem saber exatamente com o que conta, o PSV vai já olhando para o mercado em busca de alternativas ao experiente jogador. Assim, está já a ser apontado como sucessor de Gotze em 2022/23 no PSV o jovem Quinten Timber, jogador formado no rival Ajax mas que pertence agora ao Utrecht. Na temporada passada, Timber, de 20 anos, participou em 33 jogos, onde fez dois golos, e custará ao PSV seis ou sete milhões de euros.