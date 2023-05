PSP anuncia medidas para eventual festa do título do Benfica: trânsito, revista e metro fechado

São várias as medidas para garantir a segurança nos festejos do título caso o Benfica se sagre campeão nacional este sábado

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou, nas redes sociais, quais serão as medidas que vai implementar na zona do Marquês de Pombal no decorrer do dia para evitar problemas e incidentes caso o Benfica se sagre este sábado campeão nacional.

Os condicionamentos ao trânsito e ao comércio vão começar antes até de o Benfica entrar em campo na Luz contra o Santa Clara (às 18h00).

Estes são os pontos que vão estar condicionados ao trânsito: "Eixo Entrecampos/Marquês de Pombal (onde se inclui o corte na Rotunda de Entrecampos, Avenida da República, Praça Duque de Saldanha e Avenida Fontes Pereira de Melo); Eixo Praça-de-Espanha/Marquês de Pombal (Praça de Espanha e Avenida António Augusto Aguiar); Eixo Amoreiras/Marquês de Pombal (Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, onde se inclui o corte e isolamento do túnel do Marquês e Rua Joaquim António de Aguiar); e no Eixo Restauradores/Marquês de Pombal (Praça dos Restauradores e Avenida da Liberdade)".

As estações de metro do Marquês de Pombal, Parque e Picoas deverão ser interditas ao público a partir das 16h30. Para os adeptos entrarem na zona do Marquês de Pombal (o acesso será permitido a partir das 17h00), local tradicional para as celebrações dos títulos de Benfica e Sporting, haverá revista e controlo policial.

A PSP apelou a "todos os adeptos a adoção de comportamentos e atitudes adequados a um ambiente desportivo e festivo, de respeito por todos os participantes".

A Câmara Municipal de Lisboa já tinha anunciado que os restaurantes, bares e lojas de conveniência localizados na zona do Marquês de Pombal vão ter de fechar portas mais cedo no sábado, a partir das 16h. A Feira do Livro também deverá encerrar pelas 17h.

As águias conquistarão o 38.º título da sua história se vencerem em casa o já despromovido Santa Clara, mas um empate também pode servir, desde que, à mesma hora, os "azuis e brancos" não derrotem o Vitória de Guimarães e superem os 11 golos de diferença favoráveis ao Benfica na contagem entre tentos marcados e sofridos.

O clube da Luz também festejará em caso de derrota, desde que o FC Porto não triunfe frente ao Vitória de Guimarães.