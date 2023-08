PSG quer Gonçalo Ramos já

Benfica disputa a Supertaça com o FC Porto no dia 9 de agosto.

O PSG avançou de forma firme para tentar assegurar a contratação de Gonçalo Ramos, pretendendo fechar o negócio rapidamente. O campeão francês apresentou uma oferta no valor de 65 milhões de euros à SAD encarnada, com mais 15 milhões por objetivos, colocando assim em risco a presença do avançado português na Supertaça.

O Benfica defronta o FC Porto no próximo dia 9 de agosto, para o primeiro troféu da temporada, e é intenção das águias manter o internacional português até ao clássico com os dragões. Um desejo que o PSG pretende contrariar de modo a fechar o negócio o quanto antes.

Ramos 22 anos, apontou 27 golos em 47 jogos pelo Benfica na época passada, juntando ainda cinco assistências. Tem vínculo válido até 2025 com cláusula de 120 milhões. Em Paris, e a confirmar-se o negócio, irá encontrar os compatriotas Nuno Mendes, Danilo e Vitinha.