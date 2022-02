PSG não vai renovar e adeptos do Benfica "pedem" Di María

Di María com a camisola do PSG

Notícias sobre a intenção do PSG em não renovar contrato do internacional argentino, que celebra 34 anos dia 14 de fevereiro, fazem sonhar os fãs benfiquistas nas redes sociais

A cumprir a sétima temporada ao serviço do PSG, Di María pode estar perto do fim da sua ligação ao emblema francês, algo que faz sonhar os adeptos benfiquistas, saudosos dos tempos em que o atacante envergou a camisola das águias. Segundo noticiou o L'Équipe, os responsáveis do PSG não pretendem renovar o contrato, que termina no final da época, com o internacional argentino, ele que celebra 34 anos dia 14 de fevereiro. Assim, e com a porta da saída aberta, o atacante é alvo dos fãs encarnados, que nas redes sociais "pedem" à Direção liderada por Rui Costa para tentar a contratação.

Contratado pelo Benfica em 2007/08, Di María fez três épocas de águia ao peito, disputando 124 jogos e marcando 15 golos. Acabou por ser vendido no início de 2010/11 ao Real Madrid, num negócio base de 25 milhões de euros, mais 11 por objetivos, tendo passado ainda pelo Manchester United antes de ingressar no PSG, em 2015/16.