Provocação a Otávio? Neres festeja Supertaça do Benfica com estes dois "emojis"

Avançado brasileiro do Benfica colocou um "emoji" de um bebé e outro de choro, parecendo fazer alusão à expressão "chora, bebé", muito utilizado por Otávio, médio do FC Porto.

Aconteceu no final do campeonato, quando o Benfica conquistou o título, e parece ter acontecido mais uma vez. Numa publicação nas redes sociais, em que festeja a Supertaça Cândido de Oliveira, David Neres, avançado das águias, colocou na descrição um "emoji" de um bebé e outro de choro, numa alegada alusão à expressão "chora, bebé", muito associada a Otávio, médio do FC Porto.

O brasileiro, refira-se, não foi utilizado no jogo em causa por problemas físicos. Os encarnados venceram por 2-0.