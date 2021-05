Providência cautelar permite a Rui Costa estar no Benfica-Sporting

Vice-presidente das águias tinha sido suspenso por 16 dias na sequência da expulsão frente ao FC Porto.

Rui Costa poderá estar no dérbi entre Benfica e Sporting, no sábado, junto da equipa técnica de Jorge Jesus como, de resto, tem sido habitual na presente época.

Depois do recurso apresentado pelo vice-presidente do clube da Luz no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), o Tribunal Central Administrativo do Sul aceitou a providência cautelar. Deste modo, o dirigente encarnado estará presente no duelo entre os rivais lisboetas, referente à 33.ª jornada da Liga NOS.

Rui Costa, recorde-se, tinha sido suspenso por 16 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) na sequência da expulsão no Benfica-FC Porto da 31.ª ronda. De referir ainda que a providência cautelar que permitirá ao "vice" das águias estar no dérbi foi aceite por Rui Pereira, presidente do TCAS, que também aceitou a providência que suspendeu o castigo de João Palhinha, antes do Sporting-Benfica da primeira volta do campeonato.

O antigo internacional português viu o recurso endereçado ao pleno do CD ser rejeitado e recorreu ao TAD. Agora, vê a sanção suspensa, tal como já aconteceu com Palhinha, Sérgio Conceição e Rúben Amorim na presente temporada.