Proposta por Nuno Tavares está a caminho do Benfica: eis os detalhes

Burnley e Newcastle também estão de olho no jogador dos encarnados, mas são os napolitanos que estão mais decididos em contratá-lo, embora apontem para uma fasquia inalcançável de 30 M€,

Luís Filipe Vieira, em conjunto com o vice-presidente e administrador Rui Costa, os dois responsáveis máximos pelo futebol benfiquista, serão confrontados em breve com uma proposta do Nápoles por Nuno Tavares.

Segundo O JOGO apurou, os dirigentes do emblema italiano querem reforçar o flanco esquerdo da defesa e decidiram avançar pelo jogador de 21 anos das águias.

Já há algumas semanas que é conhecido o interesse do Nápoles no camisola 71, como o nosso jornal noticiou, mas a decisão de tentar contratar o canhoto formado no Seixal apenas foi tomada muito recentemente, depois de os elementos responsáveis pela gestão do plantel do clube napolitano terem analisado todos os nomes em cima da mesa.

Seguido há mais de um ano, Nuno Tavares convenceu o Nápoles pela capacidade física e velocidade, que lhe permitem cotar-se como um lateral com grande propensão ofensiva, mas também com capacidade para ser efetivo na recuperação defensiva. Pela margem de progressão, o jovem defesa bate, por exemplo, Grimaldo, que tem quatro anos a mais, pesando também o preço na escolha final. Os napolitanos já estiveram interessados no espanhol, mas recusaram chegar aos 40 milhões de euros pedidos, nas duas últimas épocas, pelo líder encarnado.

Os dirigentes do atual quinto classificado da Serie A antecipam uma fasquia em torno dos 30 milhões, verba que consideram inalcançável, até pela desvalorização dos jogadores provocada pela pandemia. Confiam, por isso, que uma proposta mais baixa e com mais-valias possa convencer o Benfica e superar os ingleses do Burnley e Newcastle que, como noticiámos, também seguem Nuno Tavares com muita atenção. Porém, ambos estão ainda a lutar pela permanência na Premier League, daí que não tenham ainda tomado decisões que impliquem avultados investimentos.



Menos minutos com Jorge Jesus

Nuno Tavares estreou-se na época passada pela equipa principal, então sob o comando de Bruno Lage, e somou 16 jogos, além de ter alinhado ainda pelos bês e pelos juniores. Somou 1376 minutos de competição até à chegada de Jorge Jesus ao Benfica, treinador que manteve o jovem lateral no plantel e lhe tem dado, a espaços, algumas oportunidades para se mostrar. Porém, e até esta fase da época, o camisola 71, embora tenha sido lançado em mais partidas (21), acumula menos minutos de competição (1067").

