Proposta do Benfica convence, mas Enzo Fernández esbarra na data

Enzo Fernández com a camisola 13 do River Plate

Responsáveis encarnados querem fechar rapidamente a contratação do médio de 21 anos e contam com ele, e com a sua decisão, para garantir que o seu emblema abra a porta à vinda imediata.

A contratação de Enzo Fernández para o meio-campo é vista na Luz como uma principais prioridades do Benfica no presente mercado de transferências e, nesse sentido, está já em cima da mesa uma proposta que os dirigentes encarnados acreditam ser suficiente para desbloquear o impasse até agora registado pelo jogador de 21 anos.

Segundo O JOGO apurou, o River Plate foi confrontado com uma oferta (sem ser por escrito) que ascende a 15 milhões de euros, mas que inclui ainda mais cinco milhões de euros em objetivos, e que chegou através de Uriel Pérez, empresário do jovem internacional argentino.

Na prática, e perante a intransigência demonstrada até ao momento pelos responsáveis dos millonários, Rui Costa e Rui Pedro Braz, presidente e diretor desportivo, respetivamente, subiram a fasquia para um valor semelhante ao que sempre foi exigido até aqui. O River Plate apontou invariavelmente para o valor da cláusula de rescisão, precisamente 20 milhões de euros, montante que o Benfica agora acompanha, embora com uma fatia em variáveis.

A demonstração de disponibilidade benfiquista para se aproximar dos 20 milhões de euros resulta da necessidade identificada de garantir um médio com as características de Enzo Fernández, sobretudo pela capacidade de recuperação de bola, de transporte e de decisão em zonas mais adiantadas, uma espécie de "box to box" (área a área) com criatividade, capacidade de passe e disponibilidade física.

Porém, segundo apurámos, os responsáveis do clube de Buenos Aires, enquanto analisam os números recebidos, mantêm a intenção de contar com o jogador nas suas fileiras até final do ano para, dessa forma, ser mais uma arma no ataque à Taça Libertadores. Em sentido contrário, Enzo Fernández já está agora disponível a vir de imediato e essa abertura do médio pode revelar-se decisiva para convencer o seu clube a libertá-lo para ser reforço às ordens de Roger Schmidt. De qualquer forma, este é um negócio que é visto na Luz como sensível e que poderá demorar mais algum tempo a resolver-se, mas do qual as águias não desistem.