Proposta de alteração de estatutos do Benfica: saiba o que está em causa

Rui Costa, presidente do Benfica

Divulgado o documento com as propostas do elenco de Rui Costa. Demissão da Direção em caso de chumbo das contas de novo em análise

O Benfica revelou a proposta de alteração dos estatutos do clube elaborada pela Comissão de Revisão dos Estatutos.

Já era conhecido que o Benfica pretende eliminar a "proibição estatutária" que impede os dirigentes do clube de serem remunerados, assim como reduzir o número de anos de sócio efetivo - a partir dos 18 anos - para ser candidato a presidente (nos estatutos atuais só se pode ser presidente com 43 anos, ou seja, após 25 de sócio efetivo, e pretende-se reduzir em dez anos).

A Direção propõe ainda a limitação de mandatos para os presidentes dos órgãos sociais.

Uma das novidades é a demissão da Direção em caso de chumbo das contas, algo que tinha deixado de acontecer na anterior alteração.

Veja o documento com as propostas na íntegra aqui.