Proposta de 21 milhões de euros não chegou para convencer o Benfica

Fulham voltou a avançar pelo central Morato, central que a SAD encarnada quer segurar.

O Fulham não desiste de Morato e aumentou a proposta pelo central. Depois de uma abordagem inicial e de ter apresentado algumas ofertas, a última de 17 milhões de euros, o clube inglês não baixou os braços e tentou aliciar os encarnados com mais dinheiro.

Desta vez, o clube orientado por Marco Silva foi até aos 21 milhões de euros, sabe O JOGO, para garantir a transferência do brasileiro que foi titular no último jogo de pré-época do Benfica.

Ainda assim, são números que ainda não convencem a Direção encarnada que não está disposta a deixar sair o central por estes valores.

Morato é visto como o futuro da defesa encarnada e as suas características são muito apreciadas por Roger Schmidt. O treinador alemão vê nele um dos elementos principais da equipa, equiparando-o na defesa a António Silva e Otamendi, os habituais titulares, e por isso quer mantê-lo no seu lote de escolhas. Assim sendo, as águias só deixariam sair o brasileiro caso surgisse uma proposta com valores irrecusáveis. Do lado do Fulham, Marco Silva aprecia as qualidades de Morato e quer um substituto para Tosin Adarabioyo, que está a ser pretendido pelo Tottenham e também pelo Mónaco.

Titular no último jogo, ao lado de António Silva, Morato deve continuar a ser opção do técnico alemão enquanto Otamendi recupera de uma lesão e pode mesmo ser opção para o jogo da Supertaça. Contra o Basileia, o brasileiro mostrou-se a Schmidt com uma exibição de qualidade em que limpou todas as aproximações do ataque adversário, mostrando que está apto para ser opção. Na época passada, Morato fez 20 jogos e marcou um golo.