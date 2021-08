Proposta ao Benfica revelada em Espanha: empréstimo com opção de oito milhões

O médio luso-brasileiro não faz parte dos planos e até já está a trabalhar à parte do grupo principal, à espera de definições.

Fora dos planos de Jorge Jesus, Gabriel espera por uma proposta que satisfaça os interesses do Benfica. E a mesma pode chegar agora de Espanha, onde o médio alinhou três temporadas, no Leganés. Agora será o Valência que vê no camisola 8 das águias uma eventual solução para as suas limitações no meio-campo.

De acordo com a "Onda Cero" de Valência, o emblema che avançou com uma proposta de empréstimo junto da SAD encarnada, com uma opção de compra de oito milhões de euros. O Benfica começou por exigir 10 M€ mas, até agora e apesar de vários clubes terem feito sondagens, nenhum se aproximou dessa verba.

De Espanha, Alavés e Espanhol também estarão na corrida, sendo que emblemas como Brighton, Grémio e Flamengo já foram associados a Gabriel.