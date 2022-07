Promessa na mira do Milan apontado ao Benfica

Tomasso Mancini, avançado de 17 anos que atua no Vicenza, é internacional jovem pela Itália

O avançado Tommaso Mancini, de 17 anos, foi apontado ao Benfica pela Sky Sports de Itália. A jovem promess transalpina estreou-se na equipa principal ainda com 16 anos, já vestiu a camisola azzurra nas seleções jovens e além do Benfica está na mira do Milan.

Com contrato por mais um ano com o Vicenza, a sua saída neste defeso é uma forte possibilidade. O Sevilha é outro dos emblemas interessados no jovem italiano que esta época participou em nove jogos do Vicenza e na temporada anterior em seis, não tendo faturado.

Paolo Maldini, responsável do Milan, já reuniu com o pai do atleta para assegurar a sua contratação, mas ainda nada está fechado.