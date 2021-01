Promessa do Santos apontada ao Benfica e agente admite Portugal

Segundo a Imprensa brasileira, Caio Mota, atacante de 19 anos do Santos, é alvo.

Caio Mota, de 19 anos, estará no raio de interesse do Benfica e as águias poderão aproveitar o facto de o avançado estar a terminar contrato com o Santos para o "agarrar".

O jogador acaba contrato com o Peixe - de onde o Benfica já recrutou Lucas Veríssimo para esta janela de mercado - e não renovou até agora, com a "Gazeta Esportiva" a apontar para a sua saída e com a Luz no horizonte.

Segundo o periódico, o Benfica está interessado no atleta desde 2019, numa altura em que o FC Porto também terá seguido a sua evolução. Fábio Caran, empresário do jovem, deixa tudo em aberto. "O contrato acaba a 31 de março [com o Santos] e estamos a ouvir outras propostas, do Brasil, Ucrânia, Rússia e Portugal", afirmou o agente.