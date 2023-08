Promessa do Benfica ruma à Dinamarca

Alamara Djabi, médio de 16 anos, assinou por três anos com o Midtjylland, onde reencontra o avançado Franculino Djú.

O Midtjylland anunciou a contratação do médio Alamara Djabi, que terminou contrato com o Benfica e assinou por três temporadas com o clube dinamarquês. Com 16 anos, o luso-guineense já jogava nos juniores e fez 34 jogos na última época (cinco golos e uma assistência).

Djavi vai reencontrar o avançado Franculino Djú, que também trocou as águias pelo Midtjylland.

"Este é um projeto muito interessante para mim e estou ansioso para me desenvolver como jogador e como pessoa num grande clube da Dinamarca. Ao mesmo tempo, estou feliz por reencontrar o Franculino. É incrível e é algo que me deixa orgulhoso. Estou ansioso pelo facto de um dia, possivelmente, jogarmos lado a lado com a camisola do Midtjylland", declarou o médio aquando a oficialização.