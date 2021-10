Proença deseja "felicidades e sucesso" a Rui Costa na presidência do Benfica

Líder do futebol profissional português assinalou, na rede social Facebook, a eleição do antigo futebolista e administrador da SAD encarnada

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, felicitou publicamente Rui Costa pela vitória nas eleições presidenciais do Benfica, ocorridas no passado sábado, e desejou ao agora líder encarnado "felicidade e sucesso" no exercer da função no clube lisboeta.

"Desejo os mais sinceros parabéns a Rui Costa por vencer as eleições para a presidência do seu Sport Lisboa e Benfica. Desejando, desde já, as maiores felicidades, profissionais e pessoais, e faço votos de muito sucesso e um excelente trabalho", escreveu o dirigente português, na rede social Facebook.

O antigo administrador da SAD encarnada, Rui Costa, de 49 anos, foi eleito o 34.º presidente da história do Benfica ao vencer as eleições mais participadas do clube, com 84,48% dos votos. Benitez, candidato da lista B, reuniu 12,24% das preferências.

Mal terminou a carreira, em maio de 2008, Rui Costa tornou-se diretor desportivo do clube e, depois, assumiu as funções de administrador, sob liderança de Luís Filipe Vieira, tendo-se mantido nesse cargo até ao resignar do ex-presidente, por ser detido na sequência da operação judicial 'Cartão Vermelho'.