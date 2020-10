"Processos? Se há alguém que tem sido vítima sou eu e a minha família"

Luís Filipe Vieira esteve neste domingo na Casa do Benfica de Tomar e abordou alguns temas sobre a vida pessoal e profissional, enquanto presidente das águias.

Liderança do clube: "Dentro do Benfica há gente com muita qualidade para dar seguimento a este projeto. Após a saída do Fernando Martins [n.d.r. antigo presidente dos encarnados] o Benfica caiu, caiu, caiu. E nós recuperámos o Benfica. Hoje é muito apetecível."

Processos na Justiça: "Se há alguém que tem sido vítima sou eu e a minha família. Mas acredito na justiça, temos ganho os processos que chegaram ao fim. E sobretudo estou de consciência tranquila."

Ainda sobre o tempo à frente do Benfica: "Eu vivo para dentro não vivo para fora. O Benfica nunca foi governado de fora para dentro e isso chateia muita gente. Nunca tomei uma decisão emocionalmente. Sou muito frio e racional no momento de decidir."

Último mandato: "Sair daqui a quatro anos não tem a ver com a idade ou saúde. Tem a ver com o querer viver aquilo que o Benfica me "impediu" de viver. Família, filhos, netos. Jogar às cartas com os meus amigos. Por isso é uma decisão que está tomada."

Continuidade: "No Benfica como em qualquer organização há pessoas que podem pensar diferente em determinadas situações mas na generalidade, Direção, administração, órgãos sociais e estrutura profissional estão muito alinhados com a minha visão para o Benfica."