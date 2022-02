Processo Saco Azul: revelados pagamentos do Benfica a empresas de José Bernardes

Ministério Público suspeita de movimentações por serviços alegadamente não prestados, num processo com suspeitas também sobre Bruno Paixão. Imagens dos documentos estão a circular na Internet

A Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) investigam o Benfica e o ex-árbitro Bruno Paixão por suspeita de alegada corrupção desportiva, situação que surgiu da investigação "Saco Azul" a decorrer desde 2018, então visando eventuais crimes de branqueamento de capitais e evasão fiscal na sequência de pagamentos num total de 1,9 milhões de euros. As empresas "Dynethic", "Best for Business" e "Questão Flexível", ligadas a José Bernardes, um dos arguidos no caso, foram envolvidas e a revelação pública de alguns contratos destas com a Benfica SAD demonstra a existência de uma relação entre todos.

Na rede social Twitter uma página chamada "Pulha_" colocou a circular em outubro do ano passado os documentos em causa e que, confiando na sua autenticidade, mostram pagamentos da SAD encarnada às várias empresas em mais de um milhão de euros. Em relação à "Questão Flexível", é apontado que recebeu em 2016/17 506 mil euros do Benfica, a "Dynethic" 39,6 mil euros em 2015/16, e a "Best for Business" mais de 265 mil e de 228 mil, respetivamente em 2013/14 e 2014/15.

Entre os contratos exibidos, destaca-se o dos 506 mil euros da "Questão Flexível", com uma fatura e um email enviado por José Bernardes ao então diretor financeiro da SAD do Benfica, Miguel Moreira, solicitando a liquidação do valor em causa, correspondente a um contrato assinado em fevereiro de 2015.