Processo Saco Azul: Ministério Público solicita mais um adiamento

Para decidir se avança para acusação ou arquivamento.

A revista Visão informa esta sexta-feira que o Ministério Público solicitou mais 60 dias para decidir se avança para acusação ou arquivamento do denominado processo "Saco Azul". Este é o quarto adiamento.

Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, foi constituído arguido, a par do administrador da SAD Domingos Soares de Oliveira, tendo em conta alegados crimes de fraude fiscal suscitados numa investigação da Autoridade Tributária.

A Polícia Judiciária e o Ministério Público investigam o Benfica e o ex-árbitro Bruno Paixão também por suspeita de alegada corrupção desportiva, situação que surgiu da investigação "Saco Azul", a decorrer desde 2018, então visando eventuais crimes de branqueamento de capitais e evasão fiscal na sequência de pagamentos num total de 1,9 milhões de euros.

As empresas "Dynethic", "Best for Business" e "Questão Flexível", ligadas a José Bernardes, um dos arguidos no caso, foram envolvidas e a revelação pública de alguns contratos destas com a Benfica SAD demonstra a existência de uma relação entre todos.