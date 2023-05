Saco Azul: Benfica omite indemnização de 307 mil euros exigida pelo MP

Na informação que enviaram ao mercado sobre o empréstimo obrigacionista em que pede 40 milhões de euros, os encarnados só referem 181 mil euros exigidos pelo Ministério Público à Benfica SAD, deixando de fora a parcela referente à Benfica Estádio, que corresponde a 62,9% do valor total.

O Correio da Manhã revela esta terça-feira que o Benfica ocultou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a indemnização de 307 mil euros que o Ministério Público exigiu à Benfica Estádio, no âmbito do processo "Saco Azul".

Na informação que enviaram ao mercado sobre o empréstimo obrigacionista em que pede 40 milhões de euros, os encarnados só referem 181 mil euros exigidos pelo Ministério Público à Benfica SAD, deixando de fora a parcela referente à Benfica Estádio, que corresponde a 62,9% do valor total.

Tendo por base o relatório do empréstimo obrigacionista, que tem um prazo de subscrição que decorre entre esta terça-feira e o dia 12 de maio, a Benfica SAD enfrenta acusações de dois crimes de fraude fiscal, com uma "contingência tributária de 181.148€".

A Benfica Estádio foi também acusada de fraude fiscal qualificada e de 19 falsificações de documentos, crimes que não figuram no documento.

Em declarações à mesma fonte, a CMVM refere que o Benfica só mencionou a indemnização de menor valor porque o prospeto incide apenas sobre os riscos do emitente (SAD), com a Benfica Estádio a apresentar-se como uma sociedade diferente.

Ainda assim, a relação entre as duas sociedades faz com que a indemnização à Benfica Estádio devesse estar presente no prospeto, até porque o valor total (488.428 euros) aparece no último relatório de contas semestral da SAD encarnada, apesar de o Benfica defender que não, devido à sociedade não ser comparticipada pela SAD.