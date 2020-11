Prisão preventiva para membro dos No Name Boys que apedrejou autocarro do Benfica

Informou a PSP esta sexta-feira em comunicado.

A Polícia de Segurança Pública informou, esta sexta-feira, que foi detido um indivíduo indiciado como um dos responsáveis pelo arremesso de pedras ao autocarro do Benfica no dia 4 de junho.

"O Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia 12 de novembro, procedeu à detenção de um homem de 27 anos por suspeita de atentado à segurança de transporte rodoviário e de tentativa de homicídio. O detido está indiciado como um dos responsáveis pelo arremesso das pedras ao autocarro do Sport Lisboa e Benfica (SLB) no passado dia 4 de junho", surge escrito.

"Durante a investigação foi possível apurar que após o encontro entre as equipas do Benfica e Tondela, um grupo de indivíduos pertencente aos No Name Boys orquestrou o ataque ao autocarro do SLB, através de arremessos de pedras, bem como, a prática de danos e ameaças, através de inscrições nas paredes e portas de residências de alguns jogadores e treinador. A maioria dos indivíduos envolvidos já se encontrava em prisão domiciliária no âmbito do mesmo processo, sendo este último detido agora intercetado para cumprimento de Mandado de Detenção emitido pela Autoridade Judiciária competente", acrescenta.

A PSP termina informando que "o suspeito foi presente no dia de ontem a primeiro interrogatório judicial onde foi decretada a aplicação da medida de coação mais gravosa: prisão preventiva".

O incidente ocorreu no arranque da retoma do campeonato, após o nulo entre Benfica e Tondela na Luz. Weigl e Zivkovic (agora no PAOK) foram atingidos na cara por estilhaços de vidros e necessitaram de tratamento hospitalar.