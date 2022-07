Prioridade à venda de Seferovic: Benfica deu nega por empréstimo

Galatasaray levou nega por empréstimo e Maiorca não chega ainda aos valores exigidos.

Seferovic, tal como Taarabt e Pizzi, está na lista de vendas do Benfica, embora tenha mais dois anos de contrato, esperando os encarnados uma saída a título definitivo e por valores entre os 8 e 10 milhões de euros.

Nesse sentido, os responsáveis benfiquistas rejeitaram uma oferta dos turcos do Galatasaray, que consistia num empréstimo com opção de compra.

Agora em cima da mesa, além de uma abordagem superficial da Arábia Saudita, está o interesse do Maiorca, mas as águias não querem a cedência e os espanhóis não chegaram ainda aos valores exigidos pelo clube e pelo suíço, que iniciou na quinta-feira a pré-época e viajou na sexta-feira com a restante comitiva para Inglaterra.