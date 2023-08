Prestianni com princípio de acordo com o Benfica, mas só para... 2024

Extremo de 17 anos do Vélez tem compromisso até 2028, mas ainda falta entendimento entre clubes. Considerado uma grande promessa do futebol argentino, o jovem dianteiro apenas poderá atravessar o Atlântico no arranque de 2024. Rui Pedro Braz negociou o jogador em Buenos Aires.

Gianluca Prestianni é, nesta fase, um dos jogadores jovens com maior cartel no futebol argentino e, como O JOGO revelou em primeira mão, é um dos alvos que o Benfica tenta amarrar o mais rapidamente possível para evitar a entrada em cena de outros interessados e um leilão que fará subir em demasia o preço. O extremo de apenas 17 anos tem já um princípio de acordo com os encarnados para um contrato válido até 2028, entendimento que, segundo fonte do Vélez, foi alcançado durante as negociações, nos últimos meses, desenvolvidas por Rui Pedro Braz, diretor-desportivo dos encarnados, diretamente em Buenos Aires.

Jogador veloz, com uma técnica muito apurada e desequilibrador, sobretudo a partir da esquerda para zonas interiores e ataque à área, Prestianni está muito bem referenciado pelo departamento de prospeção das águias, que estão em campo no sentido de assegurar a contratação desde já, mesmo sabendo que o argentino só poderá atravessar o Atlântico no início de 2024, dado que completa os 18 anos no último dia de janeiro, quando fecha o mercado de transferências de inverno.

A Imprensa argentina noticiou ontem que o Benfica terá arrancado com uma proposta de oito milhões de euros, que terá subido para onze. Segundo apurámos, o negócio poderá vir a ter contornos semelhantes, mas ainda carece de acordo final com o Vélez, que estará a pedir 12 M€.