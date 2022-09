A Argentina venceu na madrugada deste sábado as Honduras por 3-0, num particular marcado pela estreia de Enzo Fernández e por um bis de Lionel Messi. Aos 69 minutos, foi a pressão do médio do Benfica que permitiu ao astro do PSG receber a bola em posição privilegiada e fazer um chapéu impecável ao guarda-redes, assinalando o terceiro golo da partida.