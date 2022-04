Presidente do Steaua diz que Benfica não tem dinheiro para jovem promessa

Gigi Becali, líder do clube romeno, avalia Octavian Popescu, extremo de 19 anos, que terá sido observado pelas águias, "entre os 100 e os 150 milhões de euros". Mas diz-se disposto a negociar "a metade do preço"

A Imprensa romena noticia o interesse do Benfica em Octavian Popescu, extremo de 19 anos do Steaua, revelando que o clube da Luz terá observado o jogador, assim como o Everton, da Premier League.

Comentando a eventual cobiça das águias no já internacional romeno, Gigi Becali, presidente do Steaua, considera que os encarnados não têm capacidade financeira para contratá-lo. "Não há nenhuma proposta oficial nesta altura. Não creio que o Benfica tenha o dinheiro necessário para comprá-lo. Vendi o Dennis Man por 11 milhões. Queria 13 milhões pelo Chiriches e acabei por vender por sete. Nunca conseguirei vender o Tavi pelo seu real valor. Acho que vale entre os 100 e os 150 milhões de euros. Mas vendo-o a metade do preço, a 50 milhões", referiu Becali ao "DigiSport".

O líder da formação de Bucareste abordou ainda os comentários do português Nuno Claro, ex-Cluj, que o terá comparado a Cristiano Ronaldo. Becali, por seu lado, vê em Popescu características de... dois craques do PSG: "Creio que tem algo de Neymar e até de Messi, pois quando atira à baliza... É também um jogador com alguma sorte, com um pouco de génio."