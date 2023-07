Presidente do Slávia: "Jurásek é melhor que Kerkez, foi uma grande contratação do Benfica"

Líder do Slávia diz a O JOGO que o lateral canhoto era cobiçado por clubes do top-5 das ligas. Jaroslav Tvrdik considera que a transferência do jovem defesa para a Luz é "uma grande compra" do Benfica e que, além do rendimento desportivo, irá dar retorno financeiro. E... "é melhor que Kerkez".

Aí está o terceiro reforço das águias para 2023/24. Depois de Orkun Kokçu, contratado ao Feyenoord para preencher o meio-campo, e Di María, de regresso 13 anos depois para o ataque, o Benfica colmatou mais uma lacuna, agora na lateral esquerda, com a contratação de David Jurásek, que ontem chegou a Lisboa e deve ser oficializado esta segunda-feira como reforço para as próximas cinco épocas. Os responsáveis encarnados conseguiram "uma grande compra", tendo contratado um defesa que... "é melhor que Kerkez".

Momentos após David Jurásek ter aterrado em Lisboa, pouco tempo depois da hora de almoço, o presidente do Slávia de Praga aceitou comentar O JOGO a transferência do seu jogador para a Luz. "As estatísticas e o desempenho falam por ele. Não foi surpresa nenhuma o Benfica ter avançado para a sua contratação. Nós tínhamos a perfeita noção que Jurásek está no topo da lista dos melhores jogadores com menos de 23 anos da Europa na sua posição", afirmou Jaroslav Tvrdik, revelando que "equipas dos cinco principais campeonatos [Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e Países Baixos] estavam interessadas" no defesa de 22 anos, que completou a temporada com dois golos e 11 assistências nos 44 jogos que fez pelo seu emblema e que lhe valeram mesmo a chamada e estreia pela seleção da Chéquia.