Líder do Santos sobre Lucas Veríssimo: "O presidente do Benfica ficou um pouco chateado..."

Andrés Rueda afirma que o central disputará a Taça dos Libertadores até esta acabar, negando ter tudo fechado com o Benfica

Andrés Rueda, presidente do Santos, disse em entrevista à "Rádio Bandeirantes" contar com Lucas Veríssimo para os jogos de 6 e 13 de janeiro: "Claro que vai jogar com o Boca Juniors e também jogará de certeza a final no Maracanã [dia 23]. É uma condição nossa que ele jogue a Libertadores, é um jogador muito importante. Lutámos tanto para cá chegar que não podemos deixar de mover esforços para termos a equipa completa. Vai estar de certeza na nossa equipa e contamos com ele para esses três jogos."

Dizendo que a missão é "ganhar títulos, não vender ou comprar jogadores", o novo líder do clube diz que "não faria sentido abdicar de um jogador a pensar no lado financeiro da questão", engando que esteja decidido o futuro do jogador: "Lucas Veríssimo ainda não está fechado, só considero fechado no momento em que ficar assinado."

A partir de 15 de dezembro, a negociação passou da anterior gestão para a atual. E o desagrado pela proposta do Benfica ficou confirmada. "O presidente do Benfica ficou um pouco chateado por lhe ter dito que a proposta dele era um insulto ao Santos. E era, pois as condições não eram confortáveis por ser um pagamento a cinco ou seis anos. Depois disso mantivemos negociações. Estamos a negociar pelo melhor para que todos fiquem contentes", conclui, sem precisar de os encarnados vão ou não chegar aos 6,5 milhões de euros pelo jogador.