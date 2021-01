Presidente do Santos e a saída de Veríssimo para o Benfica: "Teoricamente, tudo fechado"

Andrés Rueda revela pormenores da transferência do central para os encarnados.

O presidente do Santos, Andrés Rueda, garante que, na teoria, "está tudo fechado" para a transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica, revelando pormenores das negociações e de como tudo se concretizou.

"O caso do [Lucas] Veríssimo foi complicado. O presidente do Benfica é muito duro, a negociação não começou bem por causa da situação financeira fraca. Pressionaram muito", começou por dizer, detalhando de seguida:

"A primeira proposta era de pagar em seis anos, depois de 20 ou 25 dias chegámos a um bom acordo. Basicamente 75 por cento pago em 2021 e uma última parcela mais para a frente. Conseguimos também, em relação à proposta inicial, uma redução da parte do passe do jogador. Ele teria 15 por cento e abriu mão de 5 por cento. Outro ponto negociado com o empresário foi a comissão e diminuímos. Fizemos uma composição financeira mais atraente", explicou, concluindo depois que na teoria a transferência está concretizada.

"Teoricamente está tudo fechado, mas com a condição principal de ficar até ao final da [Taça] Libertadores. Num momento queriam-no de imediato, noutro momento só queriam pagar depois da transferência. Houve desgaste na negociação, mas no final ficou tudo certo e aceitaram todas as condições que colocamos", terminou Rueda.