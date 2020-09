"Presidente do Marítimo disse a rir que Vieira ia aceitar ceder João Félix..."

Rui Gomes da Silva não gostou de ver Gonçalo Ramos fora dos eleitos do Benfica para o duelo com o PAOK e lembrou Félix.

No Twitter, Rui Gomes da Silva (na foto), candidato às eleições do Benfica, questionou o facto de Gonçalo Ramos ter ficado em Lisboa e não fazer parte dos convocados de Jorge Jesus para Salónica, onde as águias defrontam o PAOK, visando Luís Filipe Vieira.

"Lembramo-nos de o presidente do Marítimo ter dito a rir que Vieira ia aceitar ceder João Félix ao Marítimo... seis meses antes dos 120 milhões de euros. Porque ficou Gonçalo Ramos em Lisboa?", ironiza.

Gonçalo Ramos atuou no domingo pela equipa B do Benfica, apontando dois golos e assistindo para outro, na vitória por 3-2 sobre o Vilafranquense.