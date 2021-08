Presidente do Grémio diz que Wendell está a ser negociado pelo Benfica

Romildo Bolzan, presidente do Grémio, nega que vai avançar pelo lateral-esquerdo Wendell e refere que o brasileiro está a ser negociado pelo Benfica.

Wendell Borges, lateral-esquerdo de 28 anos, tem sido associado ao Grémio e ao Benfica neste mercado de verão e o presidente do clube tricolor veio a público negar que vá avançar para a contratação do jogador do Bayer Leverkusen. Mais: Romildo Bolzan disse mesmo que o jogador está a ser negociado pelo Benfica.

"Nós temos outras prioridades, não estamos atrás de um lateral-esquerdo. Tivemos uma conversa, mas não avançámos. Ele está em negociação com o Benfica. Entendemos que temos outros jogadores para essa posição e não existe negociação, embora seja um jogador querido [jogou no Grémio em 2013 e 2014]", admitiu o dirigente em declarações à Rádio Bandeirantes.

Wendell joga na Alemanha desde a época 2014/15, sempre ao serviço do mesmo clube. Tem contrato com o Bayer Leverkusen até 2022.