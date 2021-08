Presidente do Getafe confirma Florentino: "Estamos à espera do ok do Benfica"

Conjunto dos arredores de Madrid procura reforçar o miolo e aponta ao centrocampista dos encarnados, que após a cedência de 2020/21 ao Mónaco está para já sem minutos às ordens de Jorge Jesus

Florentino e Getafe só estão à espera da autorização do Benfica para fechar a transferência do médio, por empréstimo, para o emblema espanhol. Já com um entendimento com o jogador, é o próprio presidente do emblema dos arredores de Madrid, Ángel Torres Sánchez, que confirma a situação das negociações a O JOGO.

"Estamos à espera do ok do Benfica. Não sei quando isso poderá acontecer, mas nesta fase só aguardamos que o Benfica aceite a proposta para que o miúdo possa sair", declara, assumindo que o Getafe colocou em cima da mesa "um empréstimo com opção de compra", sem revelar o valor estipulado para esse cenário: "De dinheiro não falo."

Sem espaço nas contas de Jorge Jesus, a exemplo do que sucedeu já na temporada passada, o internacional sub-21 português vê com agrado a possibilidade de mudar-se para o conjunto que milita na La Liga, onde poderá somar minutos e aguarda que o telefone toque para poder viajar com destino a Espanha.

"Ele está feliz com a possibilidade de jogar no Getafe. Quer jogar mais e está disposto a vir, só falta que o Benfica permita que tudo avance", adianta Ángel Torres Sánchez ao nosso jornal.

De regresso, para já, à Luz após ter sido emprestado ao Mónaco em 2020/21, Florentino continua com vida difícil, face à concorrência de Weigl e Meité (este recém-chegado ao clube, após ter sido contratado ao Torino). O futebolista de 21 anos, que ficou fora da lista final para o embate com o Arouca, não soma ainda qualquer minuto esta época e aponta à mudança para o Getafe, que orientado por Míchel procura reforços para o meio-campo.