Presidente do Celta de Vigo fala de Cervi: "Benfica mudou de opinião"

Felipe Miñambres assume que o Celta de Vigo queria reforçar o plantel com Cervi

Durante vários dias, já com o aproximar do final do mercado de inverno, Cervi foi sendo dado como estando de saída do Benfica. E muito perto do Celta de Vigo, da liga espanhola. "Tínhamos claro que era Cervi ou Cervi", disse esta quarta-feira Felipe Miñambres, presidente do clube galego.

"Há ocasiões em que se queremos muito um jogador e não conseguimos. As circunstâncias mudaram durante o mês. Cervi não contava, começou a jogar, jogou bem e isso complicou tudo. A equipa técnica do Benfica mudou de opinião. Tentámos até ao último minuto, mas não conseguimos", acrescentou o dirigente, negando depois que a contratação de Ferreyra, que rescindiu com o Benfica, esteja ligada com Cervi. "Nada tem a ver com a de Cervi. Estava feito antes, não havia relação direta. Precisávamos de mais um avançado", finalizou.