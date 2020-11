Presidente do Benfica faz raide ao Brasil para garantir Lucas Veríssimo

Fechar a contratação do defesa de 25 anos exigido por Jorge Jesus é o objetivo na agenda do presidente encarnado, que vai explicar a proposta do Benfica aos responsáveis santistas

A contratação da Lucas Veríssimo explica a viagem de Luís Filipe Vieira ao Brasil. O presidente do Benfica seguiu ontem rumo a São Paulo, onde espera eliminar os obstáculos que têm impedido a conclusão do negócio em torno da contratação do central de 25 anos que Jorge Jesus não se cansa de pedir desde que chegou à Luz e que o presidente das águias tenta agora ultimar pessoalmente.

Segundo noticiou ontem a TVI24 e O JOGO confirmou, Luís Filipe Vieira embarcou ontem à noite para São Paulo, onde tem à espera o empresário Giuliano Bertolucci, o mesmo que agenciou Luisão e tem feito vários negócios de monta com as águias.

A intenção do líder benfiquista passa por, numa operação relâmpago planeada desde a semana passada, salvar um processo que já esteve praticamente fechado, mas que entrou nos últimos dias numa fase mais tremida e indefinida.

Central tem à sua espera um contrato de cinco anos, a colocar em prática após o meio ano de empréstimo

Segundo apurámos, Luís Filipe Vieira tem previsto encetar conversas com o presidente interino do Santos, Orlando Rollo, no sentido de acertar a melhor forma de convencer posteriormente o Conselho Fiscal do clube e o Conselho Deliberativo, cuja luz verde é vinculativa para a viabilização do negócio, dado o emblema do Peixe estar próximo de eleições para a presidência.

Aliás, foi precisamente estas duas últimas etapas que faltaram para acertar o acordo que já existia com Orlando Rollo e que permitiria a vinda de Lucas Veríssimo por empréstimo até junho, ficando o Benfica com a obrigatoriedade de compra do passe por um valor próximo dos sete milhões de euros (6,5 M€ mais juros), que seria pago durante cinco anos.

Foi aqui que encalhou o processo porque o órgão fiscal chumbou a proposta por considerar essencial a entrada de dinheiro no imediato e que a antecipação através de uma entidade bancária, numa operação com juros a 15%, levaria uma fatia considerável da transferência, sabendo-se que o Santos tem apenas 85% do passe do central que tem na Luz à espera um contrato de cinco anos a somar ao meio ano de cedência.

Como já referiu publicamente o atual líder santista, a proposta era por si encarada como razoável porque permite ao clube liquidar inúmeras dívidas que tem acumulado, até em pagamento de salários ao plantel, mas viu-se Orlando Rollo de mãos atadas com o chumbo do Conselho Fiscal.

Agora, com esta viagem de Luís Filipe Vieira é esperado que a proposta encarnada sofra alguns acrescentos que permitam a sua viabilização pelos dois conselhos em reunião extraordinária a marcar para esta semana, podendo também a própria presença do presidente do Benfica mostrar uma posição de força que permita o desenlace favorável das negociações.