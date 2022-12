Atlético Mineiro descarta Gilberto: "Benfica não está disposto a negociar"

Lateral encarnado tem sido muito pretendido no seu país. Líder da Liga Bwin não quer abrir mão, de acordo com Rodrigo Caetano, diretor para o futebol do clube brasileiro.

Rodrigo Caetano, diretor para o futebol do Atlético Mineiro, garante: Gilberto não será reforço para 2023. O lateral do Benfica estava na lista dos brasileiros, mas clube encarnado não está disposto a negociar.

"Gilberto? É um jogador que analisámos, mas que não sai a meio da temporada. Não é possível, neste momento. Vemos nele um jogador com qualidade, boas características, força, que joga pelas laterais, mas o Benfica não está disposto a negociar agora, porque estão a meio da temporada", explicou, em declarações ao Fala, Galo.

Gilberto, de 29 anos, tem contrato com o Benfica até ao verão de 2025.