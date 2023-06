Mário Petraglia, líder do Athletico, manda recado na negociação por Bento

O Benfica ainda não avançou com uma segunda proposta para a contratação de Bento, guarda-redes do Athletico Paranaense, que está nas cogitações dos encarnados para fazer sombra a Vlachodimos, titular indiscutível das águias e um elemento-chave na conquista do 38.º título de campeão nacional.